Перебои в вещании ТВ и радио ощутят жители Хабаровского края

В течение предстоящей недели, с 3 по 7 августа, возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала передающими станциями в Хабаровске и населённых пунктах пяти муниципалитетов края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
График кратковременных отключений 3 — 7 августа:
03 августа.
Арка, Охотский округ 09:00 — 15:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радио России ГТРК Дальневосточная.
Нелькан, Аяно-Майский район 11:00 — 17:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радио России ГТРК Дальневосточная 04:00 — 10:00.
Ягодный, Комсомольский район 08:00 — 17:00 продолжительность отключений не более трех часов.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
04 августа.
Галичный, Комсомольский район 08:00 — 17:00, продолжительность отключений не более трех часов.
Хабаровск 09:00 — 15:00.
Комсомольская Правда.
05−06 августа.
Кенай, Комсомольский район 08:00 — 17:00, продолжительность отключений не более трех часов.
05 августа.
Охотск, Охотский округ 09:00 — 15:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радио России ГТРК Дальневосточная.
Охотск, Охотский округ 09:00 — 17:00.
Восток России.
Сита, район имени Лазо 11:00 — 17:00.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
Троицкое, Нанайский район 09:00 — 17:00.
Восток России.
07 августа.
Нижние Халбы, Комсомольский район 08:00 — 17:00, продолжение отключений не более трех часов.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).