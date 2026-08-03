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Перебои в вещании ТВ и радио ощутят жители Хабаровского края

Кратковременные перерывы трансляции возможны из-за плановых работ.

Источник: Хабаровский край сегодня

В течение предстоящей недели, с 3 по 7 августа, возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала передающими станциями в Хабаровске и населённых пунктах пяти муниципалитетов края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

График кратковременных отключений 3 — 7 августа:

03 августа.

Арка, Охотский округ 09:00 — 15:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радио России ГТРК Дальневосточная.

Нелькан, Аяно-Майский район 11:00 — 17:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радио России ГТРК Дальневосточная 04:00 — 10:00.

Ягодный, Комсомольский район 08:00 — 17:00 продолжительность отключений не более трех часов.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

04 августа.

Галичный, Комсомольский район 08:00 — 17:00, продолжительность отключений не более трех часов.

Хабаровск 09:00 — 15:00.

Комсомольская Правда.

05−06 августа.

Кенай, Комсомольский район 08:00 — 17:00, продолжительность отключений не более трех часов.

05 августа.

Охотск, Охотский округ 09:00 — 15:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радио России ГТРК Дальневосточная.

Охотск, Охотский округ 09:00 — 17:00.

Восток России.

Сита, район имени Лазо 11:00 — 17:00.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

Троицкое, Нанайский район 09:00 — 17:00.

Восток России.

07 августа.

Нижние Халбы, Комсомольский район 08:00 — 17:00, продолжение отключений не более трех часов.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).