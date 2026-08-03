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Россиянам рассказали, что будет, если уйти на пенсию на десять лет позже

Балынин: страховая пенсия увеличится вдвое, если выйти на неё на 10 лет позже.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам назвали способ увеличить размер страховой пенсии более чем вдвое. Речь идёт о десятилетней отсрочке выхода на пенсию.

«Действующим законодательством предусмотрена возможность увеличения размера страховой пенсии по старости при более позднем обращении за ее назначением после возникновения соответствующего права», — напомнил РИА Новости доцент Кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт подсчитал, что, обратившись за пенсией на 10 лет позже, россияне получат в 2,32 раза больший пенсионный коэффициент и в 2,11 раза большую фиксированную выплату.

Где самые высокие пенсии в России, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, с 1 августа в России автоматически увеличились пенсии у нескольких категорий граждан.

Тем временем в России предложили выдавать сертификаты малоимущим пенсионерам, живущим без родственников, для замены неисправной бытовой техники.