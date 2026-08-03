Россиянам рассказали, что будет, если уйти на пенсию на десять лет позже

Россиянам назвали способ увеличить размер страховой пенсии более чем вдвое. Речь идёт о десятилетней отсрочке выхода на пенсию.
«Действующим законодательством предусмотрена возможность увеличения размера страховой пенсии по старости при более позднем обращении за ее назначением после возникновения соответствующего права», — напомнил РИА Новости доцент Кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Эксперт подсчитал, что, обратившись за пенсией на 10 лет позже, россияне получат в 2,32 раза больший пенсионный коэффициент и в 2,11 раза большую фиксированную выплату.
Где самые высокие пенсии в России, читайте здесь на KP.RU.
Напомним, с 1 августа в России автоматически увеличились пенсии у нескольких категорий граждан.
Тем временем в России предложили выдавать сертификаты малоимущим пенсионерам, живущим без родственников, для замены неисправной бытовой техники.