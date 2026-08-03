Подвели промежуточные итоги приема заявок на шестой сезон проекта «Флагманы образования». От Хабаровского края подали уже 715 заявок. «Проект “Флагманы образования” позволяет выявить мотивированные команды и лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов и способствует профессиональному развитию участников посредством конкурсных треков, дополнительных мероприятий и сервисов. В этом году участники будут работать не только индивидуально, но и в составе команд», — рассказали в министерстве образования и науки края. Регистрация команд завершилась 1 августа. Принять участие в конкурсе можно в нескольких направлениях. Заявки на направление «СпортТрек» принимаются до 5 сентября. Подать их могут тренеры, учителя физкультуры, спортсмены и студенты, чья работа связана с вовлечением детей и молодежи в спорт. Регистрация на индивидуальный трек «Учить и учиться» продлится до 7 сентября. Принять участие приглашают школьников, студентов и педагогов.
Проект «Флагманы образования» принимает заявки на участие
Подвели промежуточные итоги приема заявок на шестой сезон проекта «Флагманы образования». От Хабаровского края подали уже 715 заявок. «Проект “Флагманы образования” позволяет выявить мотивированные команды и лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов и способствует профессиональному развитию участников посредством конкурсных треков, дополнительных мероприятий и сервисов. В этом году участники будут работать не только.