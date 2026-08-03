Как россияне растрачивают свое здоровье: в РАН объяснили, от чего зависит продолжительность жизни

Каждый должен сам брать ответственность за свое здоровье, отметил академик РАН Геннадий Онищенко. Лишь 20% продолжительности жизни зависят от качества здравоохранения. На оставшиеся 80% влияет человек. Заместитель президента Российской академии образования назвал главные факторы, отнимающие годы жизни. Это вредные привычки и низкая активность, цитирует РИА Новости.
«Алкоголь и курение отнимают годы жизни, вейпы сейчас убивают население на планете», — уточнил Геннадий Онищенко.
Академик подчеркнул, что люди стали выбирать гаджеты вместо прогулок на свежем воздухе. Такая тенденция может сокращать продолжительность жизни, подытожил Геннадий Онищенко.
При этом в РФ все же сохраняется положительная динамика в этом вопросе. За последние четверть века средняя продолжительность жизни достигла 74-х лет. Это позволяет людям вести активную жизнь и быть включенными в работу.