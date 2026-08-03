Врачи в Приморье спасли девочку, выпавшую из окна третьего этажа

ВЛАДИВОСТОК, 3 авг — РИА Новости. Врачи в Приморье спасли полуторагодовалую девочку, выпавшую из окна третьего этажа в Большом Камне, сообщает региональный Минздрав.
«Девочка была экстренно доставлена бригадой скорой медицинской помощи во Владивостокскую клиническую больницу № 2 после падения из окна третьего этажа. Ребенок поступил в крайне тяжелом состоянии. Обследование выявило сочетанную травму: перелом бедра, ушиб легких и развившуюся впоследствии посттравматическую пневмонию», — говорится в сообщении.
Медики боролись за жизнь девочки несколько дней. После того, как ее состояние улучшилось, ребенка перевели в отделение травматологии. Сейчас врачи продолжают лечение ее перелома — применяется метод скелетного вытяжения.
Сейчас жизнь ребенка вне опасности, воспалительный процесс в легких купирован. Впереди ждет длительная реабилитация.