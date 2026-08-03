Офицер ВС РФ рассказал о разведке на глубину до 30 км перед штурмом Светлого

Как сообщил начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск «Центр» с позывным Поле, разведка велась на удалении до 30 км от линии боевого соприкосновения. Эти сведения использовались при подготовке штурмовых действий и планировании операции. Военнослужащий отметил, что перед началом боевых действий командование изучает не только позиции противника, но и особенности местности.