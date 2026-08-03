В Омске омичи успеют посетить ярмарку садоводов до 4 августа

Омичи ещё могут успеть посетить специализированную ярмарку для садоводов и дачников. На площадке можно купить саженцы, цветы, товары для теплиц и парников, а также всё необходимое для ухода за растениями и обустройства загородного участка.
Как сообщили в департаменте городской экономической политики администрации Омска, ярмарка проходит между скверами Воскресенский и Выставочный и приурочена ко Дню Омской области и Дню города.
На торговых рядах представлен большой выбор посадочного материала, в том числе саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников, а также цветы для дома и дачи. Кроме того, здесь продают теплицы, парники, укрывной материал, средства для борьбы с вредителями и сорняками, садовые качели и другие товары для дачного участка.
Ярмарка работает на огороженной парковке рядом с бывшей ТЭЦ-1 по адресу: улица П. Некрасова, 1А. Посетить её можно до 4 августа включительно с 9:00 до 19:00.
Также омичам предлагают принять участие в опросе о праздновании Дня Омской области и Дня города на портале «Госуслуги. Решаем вместе». По словам организаторов, ответы жителей помогут сделать будущие праздничные мероприятия интереснее.