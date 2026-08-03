В Омске омичи успеют посетить ярмарку садоводов до 4 августа

На торговых рядах представлен большой выбор посадочного материала, в том числе саженцы плодовых и декоративных деревьев и кустарников, а также цветы для дома и дачи. Кроме того, здесь продают теплицы, парники, укрывной материал, средства для борьбы с вредителями и сорняками, садовые качели и другие товары для дачного участка.