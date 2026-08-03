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Женщина утонула во время купания в заливе Петра Великого в Приморье

Погибшей было 49 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье во время купания в заливе Петра Великого утонула 49-летняя женщина. Несчастный случай произошел в бухте Руднево. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Женщина пошла купаться в море и не смогла выплыть на берег. Заметившие тонущего человека очевидцы бросились на помощь. Люди смогли достать пострадавшую на сушу, но спасти ее уже не удалось. Отдыхающие передали тело погибшей прибывшим сотрудникам правоохранительных органов.

«Вечером в бухте Руднево залива Петра Великого во время купания утонула 49-летняя женщина», — рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Ранее в Хасанском округе утонул 53-летний мужчина. Он купался на популярной у туристов косе Назимова. Очевидцы также вытащили его на берег и пытались оказать первую помощь, но прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть.

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