Онищенко назвал основные факторы для долголетия

«Только 20% продолжительности нашей жизни зависят от качества здравоохранения, а 80% зависит от того, как мы с вами относимся к своему здоровью. Вредные привычки, такие как алкоголь и курение, отнимают годы жизни, вейпы сейчас убивают население на планете», — сказал эксперт РИА Новости, добавив, что, отказываясь от прогулок в пользу гаджетов, россияне рискуют сократить свои жизни на несколько лет.