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Онищенко назвал основные факторы для долголетия

Онищенко: вредные привычки и гиподинамия делают жизнь короче.

Источник: Комсомольская правда

Отказ от вредных привычек и активный образ жизни являются факторами, увеличивающими продолжительность жизни. Об этом напомнил россиянам академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Только 20% продолжительности нашей жизни зависят от качества здравоохранения, а 80% зависит от того, как мы с вами относимся к своему здоровью. Вредные привычки, такие как алкоголь и курение, отнимают годы жизни, вейпы сейчас убивают население на планете», — сказал эксперт РИА Новости, добавив, что, отказываясь от прогулок в пользу гаджетов, россияне рискуют сократить свои жизни на несколько лет.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что за последние сто лет средняя продолжительность жизни в стране выросла почти вдвое.

Почему в России за последние четверть века увеличилась средняя продолжительность жизни — с 65-ти до 74-х лет, узнайте здесь на KP.RU.

Академик Онищенко ранее отметил, что продолжительность периода, когда человек сохраняет активность, работает и остается социально востребованным, достигает в России порядка 60 лет.

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