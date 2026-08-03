СМИ: В Австралии 12 мужчин устроили голый забег в элитном районе Голд-Коста

В Австралии 12 мужчин устроили голый забег в элитном районе города Голд-Кост, штат Квинсленд, сообщает Nine News.
Инцидент произошел вечером 24 июля в прибрежном районе Мейн-Бич, где расположено много дорогих ресторанов. Очевидец снял на видео, как неизвестные, подбадривая друг друга, пробежали по улице на глазах у ошарашенных прохожих и посетителей заведений. При этом ни на одном из участников не было одежды. В Австралии сейчас зима, температура воздуха составляла около 11 градусов Цельсия.
Свидетели предположили, что мужчины были участниками мальчишника. Участникам забега грозит штраф в размере 5,3 тысячи австралийских долларов (около 300 тысяч рублей) или до года тюрьмы. Полиция Голд-Коста о задержаниях не сообщала, говорится в материале.
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