СМИ: В Австралии 12 мужчин устроили голый забег в элитном районе Голд-Коста

Полиция задержала экс-участницу шоу «Дом-2» Анастасию Брагину, которая голой разгуливала по Москве. Свои похождения девушка снимала на видео и объясняла недовольным прохожим, что «избавляется от общественных рамок». Ранее она бродяжничала, выпрашивала деньги у прохожих и рассказывала об «общении со Вселенной». В июне 2026 года блогерша выбросила свою кошку в лес, заявив, что у животного свой «духовный путь». Чем еще известна Брагина и может ли она попасть в тюрьму — в материале «Вечерней Москвы».