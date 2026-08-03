В Госдуме предложили ввести программу «Первосентябрьский капитал»

Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.
«Прошу вас рассмотреть возможность подготовки предложений по введению ежегодной федеральной программы “Первосентябрьский капитал”, предусматривающей выплату на каждого ребенка школьного возраста», — говорится в письме.
Размер выплаты предлагается привязать к средней заработной плате по региону и дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. Для учащихся начальных классов с 1-го по 4-й — 25% от средней зарплаты по субъекту РФ, для учеников 5−9-х классов — 30%, а для старшеклассников — 35%.
Выплату предлагается осуществлять не позднее чем за месяц до начала учебного года. Это, по мнению автора инициативы, позволит семьям своевременно все необходимое для обучения — от канцелярии и формы до учебников и техники.
Чернышов считает, что реализация программы повысит доступность качественного образования независимо от уровня дохода семьи, а также станет дополнительной мерой поддержки рождаемости и укрепления института семьи в России.