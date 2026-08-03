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В Госдуме предложили ввести программу «Первосентябрьский капитал»

Вице-спикер ГД Чернышов предложил ввести программу «Первосентябрьский капитал».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести ежегодную федеральную программу «Первосентябрьский капитал» с выплатой на каждого ребенка школьного возраста для подготовки к учебному году.

Соответствующее обращение на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой имеется в распоряжении РИА Новости.

«Прошу вас рассмотреть возможность подготовки предложений по введению ежегодной федеральной программы “Первосентябрьский капитал”, предусматривающей выплату на каждого ребенка школьного возраста», — говорится в письме.

Размер выплаты предлагается привязать к средней заработной плате по региону и дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. Для учащихся начальных классов с 1-го по 4-й — 25% от средней зарплаты по субъекту РФ, для учеников 5−9-х классов — 30%, а для старшеклассников — 35%.

Выплату предлагается осуществлять не позднее чем за месяц до начала учебного года. Это, по мнению автора инициативы, позволит семьям своевременно все необходимое для обучения — от канцелярии и формы до учебников и техники.

Чернышов считает, что реализация программы повысит доступность качественного образования независимо от уровня дохода семьи, а также станет дополнительной мерой поддержки рождаемости и укрепления института семьи в России.

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