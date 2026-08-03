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Пожар унес жизни двух человек в ЕАО

Вчера в Еврейской автономной области в поселке Николаевка произошел пожар в жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы, на место незамедлительно выехали пожарные расчеты. В ходе тушения спасатели обнаружили тела двух погибших. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Вчера в Еврейской автономной области в поселке Николаевка произошел пожар в жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы, на место незамедлительно выехали пожарные расчеты. В ходе тушения спасатели обнаружили тела двух погибших. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. gubernia.com/wp-content/uploads/2026/08/Видео-от-МЧС-Еврейской-автономной-области.mp4