Пожар унес жизни двух человек в ЕАО

Вчера в Еврейской автономной области в поселке Николаевка произошел пожар в жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы, на место незамедлительно выехали пожарные расчеты. В ходе тушения спасатели обнаружили тела двух погибших. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.