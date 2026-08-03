«СКА-Хабаровск» разгромно проиграл «Уралу» в первом домашнем матче сезона

Игра, состоявшаяся накануне в Хабаровске на стадионе имени Ленина, прошла полностью под диктовку екатеринбургской команды. И если в первом тайме армейцы смогли сдержать натиск более мастеровитого соперника и сохранить свои ворота в неприкосновенности, то после перерыва высокий класс игроков «Урала» все же сказался. Сначала на 50 минуте лидер гостей Мартин Секулич воспользовался ошибкой защитников «СКА-Хабаровска» и открыл счет в матче. Затем он же через девять минут реализовал пенальти, назначенный за фол Эльдара Блиева вблизи своих ворот. А на 85 минуте Денис Боков забил третий гол в результате красивейшей комбинации с Фуррье. В итоге футболисты «СКА-Хабаровска» уступили екатеринбургскому «Уралу» со счетом 0:3. Всего же в новом сезоне армейцы провели четыре матча, потерпев в них четыре поражения с общим счетом 1:8 и опустившись на последнее место в турнирной таблице ФНЛ.