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Новосибирцам дали советы по выбору вкусного арбуза

Вкусный и сочный арбуз должен иметь целостную твердую корку.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

Роспотребнадзор назвал признаки спелого и безопасного арбуза: яркая контрастная корка, которую не проткнуть ногтем, сухие усик и плодоножка, а на боку — жёлтое (почти оранжевое) пятно от земли, пишут РИА Новости.

Мякоть должна быть сочной, без слизи, с чёрными или коричневыми семенами. О спелости также говорят вибрация при ударе ладонью, звонкий звук при постукивании и хруст при сжатии.

Лучше выбирать плод среднего размера. Пробовать арбуз в месте разреза опасно — там размножаются бактерии; резаный хранят только в холодильнике, а при кислом запахе выбрасывают.

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