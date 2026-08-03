Новосибирцам дали советы по выбору вкусного арбуза

Роспотребнадзор назвал признаки спелого и безопасного арбуза: яркая контрастная корка, которую не проткнуть ногтем, сухие усик и плодоножка, а на боку — жёлтое (почти оранжевое) пятно от земли, пишут РИА Новости.
Мякоть должна быть сочной, без слизи, с чёрными или коричневыми семенами. О спелости также говорят вибрация при ударе ладонью, звонкий звук при постукивании и хруст при сжатии.
Лучше выбирать плод среднего размера. Пробовать арбуз в месте разреза опасно — там размножаются бактерии; резаный хранят только в холодильнике, а при кислом запахе выбрасывают.
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