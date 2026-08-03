Молодую пару унесло в Каспийское море на надувном круге

Как рассказали в ведомстве, в Мангистауской области в 25 километрах от города Актау в районе канала «Шора» на побережье Каспийского моря спасатели во время проведения агитационно-профилактических мероприятий спасли молодую пару 1999 и 2000 годов рождения.
По данным МЧС, во время отдыха молодых людей на надувном плавательном круге унесло в море на расстояние около 800 метров от берега. Спасатели своевременно обнаружили их, доставили на берег. В медицинской помощи спасенные не нуждались.
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