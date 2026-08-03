Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодую пару унесло в Каспийское море на надувном круге

Спасатели пришли на помощь отдыхающим, которых унесло в море на надувном круге. Молодая пара оказалась почти в километре от берега, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Как рассказали в ведомстве, в Мангистауской области в 25 километрах от города Актау в районе канала «Шора» на побережье Каспийского моря спасатели во время проведения агитационно-профилактических мероприятий спасли молодую пару 1999 и 2000 годов рождения.

По данным МЧС, во время отдыха молодых людей на надувном плавательном круге унесло в море на расстояние около 800 метров от берега. Спасатели своевременно обнаружили их, доставили на берег. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше