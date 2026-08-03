В Комсомольске-на-Амуре на пешеходном переходе сбили двух девочек на одном самокате

По предварительной информации, две школьницы — 12 и 13 лет — ехали вдвоём на одном самокате. Они пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись, что является нарушением правил дорожного движения. Водитель не уступил им дорогу. В результате аварии 12-летняя девочка, которая управляла самокатом, госпитализирована с переломом ключицы. Её 13-летняя пассажирка получила перелом бедра.