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Дороги Приморья после дождей: где нельзя проехать 3 августа

Более 50 единиц техники работают на аварийных участках.

Источник: PrimaMedia.ru

Ситуация на дорогах Приморья 3 августа остаётся напряжённой из-за последствий непогоды. Более 50 единиц техники «Примавтодора» задействованы в восстановительных работах на повреждённых участках. В ряде районов действуют ограничения движения — от частичного затруднения проезда до полного перекрытия дорог, сообщила пресс-служба краевого Минтранса.

В Арсеньевском городском округе проезд по мосту на 108-м км трассы Осиновка — Рудная Пристань закрыт из-за подмытой опоры. Объезд возможен через город Арсеньев.

В Хасанском муниципальном округе подъезд к Гвоздёво затруднён для легкового транспорта — из-за переливов водой глубиной до полуметра. Альтернативный путь — через Посьет.

В Уссурийском городском округе на 22-м км дороги Борисовка — Кугуки — Линевичи — Утесное образовались переливы (до 30 см), из-за чего легковым автомобилям рекомендован объезд через Борисовку.

В Шкотовском округе движение в районе Новороссии временно прекращено. Объезд организован через Центральное.

В Черниговском округе на участке Штыково — Ивановка — Реттиховка (101 км) проезд разрешён только легковому транспорту. Дорога к Абражеевке полностью закрыта из-за метровых переливов. Альтернативный проезд через Штыково — Ивановка — Реттиховка — Абражеевка.