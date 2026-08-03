Дороги Приморья после дождей: где нельзя проехать 3 августа

Ситуация на дорогах Приморья 3 августа остаётся напряжённой из-за последствий непогоды. Более 50 единиц техники «Примавтодора» задействованы в восстановительных работах на повреждённых участках. В ряде районов действуют ограничения движения — от частичного затруднения проезда до полного перекрытия дорог, сообщила пресс-служба краевого Минтранса.