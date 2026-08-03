В Хабаровском крае продолжается мониторинг паводковой обстановки

Власти Хабаровского края и сотрудники МЧС России по региону продолжают отслеживать гидрологическую ситуацию и вести работу по подготовке к возможным паводкам. Уровень Амура у берегов краевой столицы на утро 3 августа достиг отметки в 411 сантиметров. Пока обстановка оценивается как стабильная — за прошедшую неделю темпы подъема воды существенно замедлились, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Правительство Хабаровского края сообщило о готовности к паводкам при неблагоприятном метеопрогнозе. На сегодняшний день в регионе регулируют режимы работы водохранилищ и проверяют исправность гидротехнических сооружений. Завершены работы по подготовке техники, плавсредств, оборудования для откачки воды и пунктов временного размещения.
— Уровень воды в реках растет, прогноз на начало августа остается неблагоприятным. Важно действовать на опережение: заранее подготовить водохранилища и гидротехнические сооружения, создать необходимый резерв и обеспечить их безопасную работу. Это снизит риски для жителей и инфраструктуры, — подчеркнул глава Минприроды РФ Александр Козлов.
Паводковая обстановка пока оценивается как стабильная, однако ситуация может измениться в связи с ухудшением погоды. По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС» к 5−8 августа уровень воды в Амуре может приблизиться к отметке 430−450 сантиметров. В течение двух следующих суток ожидается подъем реки на 10−15 сантиметров.
На этой неделе в Хабаровске ожидаются преимущественно умеренные и кратковременные дожди с грозами, которые пройдут во вторник и среду. При этом сильных ливней синоптики не прогнозируют, а к середине недели осадки и вовсе прекратятся.