В ГД напомнили о возможности получить остаток маткапитала до 10 тыс. рублей

«Многие семьи не знают, что если на сертификате материнского капитала осталось не больше 10 тыс. рублей, эти деньги можно получить единовременно и потратить на любые семейные нужды, в том числе на подготовку к школе. Это не кредит, не подарок, а ваши законные деньги, которые остались неиспользованными после оплаты жилья или обучения. И государство разрешает их обналичить. Но только если остаток действительно меньше 10 тыс.», — сказал Свищев.