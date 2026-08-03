В ГД напомнили о возможности получить остаток маткапитала до 10 тыс. рублей

«Многие семьи не знают, что если на сертификате материнского капитала осталось не больше 10 тыс. рублей, эти деньги можно получить единовременно и потратить на любые семейные нужды, в том числе на подготовку к школе. Это не кредит, не подарок, а ваши законные деньги, которые остались неиспользованными после оплаты жилья или обучения. И государство разрешает их обналичить. Но только если остаток действительно меньше 10 тыс.», — сказал Свищев.
По его словам, проверить остаток средств можно через портал госуслуг или в Социальном фонде России. Если сумма не превышает 10 тыс. рублей, необходимо подать заявление через «Госуслуги», МФЦ либо клиентскую службу Социального фонда. «Главное — не пытаться обналичить остаток, если он больше 10 тыс. рублей. Это нарушение, за которое могут привлечь к ответственности. А если сумма меньше, просто подайте заявление и получите деньги. Это законно, безопасно и просто», — подчеркнул депутат.
Свищев также отметил, что остаток материнского капитала свыше 10 тыс. рублей получить наличными нельзя. Такие средства по-прежнему можно направить только на цели, предусмотренные законодательством, включая улучшение жилищных условий, образование детей, социальную адаптацию детей-инвалидов или формирование накопительной пенсии матери.
Материнский капитал.
Программа маткапитала действует в России с 2007 года. Изначально выплата полагалась при рождении второго или последующего ребенка. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка. В 2026 году размер маткапитала на первого ребенка составляет около 729 тыс. рублей, доплата при рождении второго ребенка — 234 тыс., а если на первого ребенка маткапитал не оформлялся, то сумма на второго ребенка составит сразу 963 тыс. рублей.
Средства материнского капитала сейчас можно направить на покупку жилья, в том числе взаем, на погашение ипотечных кредитов, на оплату товаров или услуг для детей с инвалидностью, образование, пенсионные накопления матери или получать в виде ежемесячной выплаты на любого ребенка до трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает две величины прожиточного минимума в регионе.