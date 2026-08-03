Бухгалтер в Хабаровске за два года похитила у предпринимателя 5,5 миллиона рублей

Как установило следствие, женщина устроилась бухгалтером к индивидуальному предпринимателю в 2019 году. С января 2022 года по август 2024 года она переводила деньги с банковских счетов работодателя на свои счета. Чтобы скрыть хищения, она маскировала переводы под различные выплаты — зарплату, премии и другие официальные начисления. Общая сумма похищенного составила более 5,5 миллиона рублей.