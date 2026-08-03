В Приморье высказались о сообщениях о нападении тигра на путевого обходчика

«Тридцать первого июля в районе железнодорожной станции Провалово сотрудник железнодорожной организации во время обхода путей встретил тигра. Мужчина проводил обход с нарушением требований техники безопасности: находился на маршруте один и без фальшфейера. При встрече хищник демонстрировал отпугивающее поведение, после чего покинул место. Животное на человека не нападало, физического контакта не произошло. Расстояние между мужчиной и тигром составляло порядка 50 метров», — сказал собеседник.