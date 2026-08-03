Два человека утонули при купании в Хабаровском крае

Так, по предварительной информации, накануне вечером в Хабаровске 50-летний мужчина отправился купаться в Амуре возле центральной набережной города и утонул. На его поиски выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по городу Хабаровску вместе со спасателями ПСО МКУ «Центр проведения спасательных работ». Поиски тела мужчины пока не принесли результата. Но они продолжаются. Кроме того, вчера вечером мужчина утонул в озере Болонь на территории села Джуен Амурского района Хабаровского края. Предположительно, он прыгнул с лодки в воду и утонул. А сегодня утром его тело было обнаружено в озерной воде возле берега и передано сотрудникам правоохранительных органов.