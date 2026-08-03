Мужчина дал телефон прохожему «просто позвонить» и лишился 15 тысяч рублей

Хабаровчанин возвращался от гостей ночью, когда на Краснореченской к нему подошла группа мужчин. Один из них попросил у горожанина телефон якобы для срочного звонка. Мужчина согласился, а дома обнаружил, что с его банковского счета пропало 15 тысяч рублей. Полицейские задержали 26-летнего подозреваемого. Он рассказал, что попросил телефон специально, чтобы перевести себе чужие деньги, отправив сервисное смс-сообщение. Похищенное злоумышленник потратил на еду и спиртное. Возбуждено уголовное дело. Задержанный находится в изоляторе временного содержания до суда.