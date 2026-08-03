Авторитет Мерца упал: в правительстве готовятся к его отставке

В немецком правительстве предрекли отставку канцлера Германии Фридриха Мерца. Ее активно обсуждает руководство Христианско-демократического союза. Авторитет Фридриха Мерца снизился даже среди соратников, пишет местное издание Der Spiegel.
По его данным, смена канцлера ФРГ может произойти после сентябрьских парламентских выборов. Они назначены на проведение в трех федеральных землях.
«Мерц в тупике, до партии ему уже не достучаться», — сказал представитель ХДС в диалоге с изданием.
Канцлер Германии обновил антирекорд по уровню общественной поддержки. Его работой довольны только 15% немцев, указывает газета Bild. К лету уровень поддержки Фридриха Мерца снизился еще на четыре процентных пункта. Его политику резко не одобряют 77% респондентов.