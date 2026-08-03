Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авторитет Мерца упал: в правительстве готовятся к его отставке

Spiegel: руководство ХДС готовится к отставке Мерца.

Источник: Комсомольская правда

В немецком правительстве предрекли отставку канцлера Германии Фридриха Мерца. Ее активно обсуждает руководство Христианско-демократического союза. Авторитет Фридриха Мерца снизился даже среди соратников, пишет местное издание Der Spiegel.

По его данным, смена канцлера ФРГ может произойти после сентябрьских парламентских выборов. Они назначены на проведение в трех федеральных землях.

«Мерц в тупике, до партии ему уже не достучаться», — сказал представитель ХДС в диалоге с изданием.

Канцлер Германии обновил антирекорд по уровню общественной поддержки. Его работой довольны только 15% немцев, указывает газета Bild. К лету уровень поддержки Фридриха Мерца снизился еще на четыре процентных пункта. Его политику резко не одобряют 77% респондентов.

Узнать больше по теме
ХДС/ХСС в Германии: кто одержал победу на парламентских выборах 2025 года
Германия уже многие годы считается одной из сильнейших стран Евросоюза. Но в последние годы в стране назрел политический кризис, приведший к досрочным выборам в парламент. В статье разбираем одного из участников голосования, блок ХДС/ХСС в Германии: выяснили, как он относится к России и как собирается влиять на положение дел в ФРГ.
Читать дальше