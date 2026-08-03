Супербомбы разрушили последний план ВСУ: главная новость СВО 3 августа

Российская авиация продолжает методично перемалывать военную инфраструктуру противника в приграничных районах. Над Сумами поднялся густой дым после прилетов фугасных авиационных бомб по промышленной территории. Очевидцы сообщают о повторной детонации, что указывает на поражение складов с боеприпасами.
В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, по каким целям отработали российские военные и почему Сумы становятся новой горячей точкой на карте спецоперации.
«В Сумы переброшены две бригады ВСУ. Они пытаются создать промежуточные оборонительные рубежи для замедления наступления наших войск. Для обеспечения этих бригад организованы склады с вооружением и боеприпасами. Кроме того, на территории Сум и пригородов действуют предприятия, которые производят специальные средства для обеспечения ВСУ. Полагаю, по этим целям нанесены удары», — сказал он.
Матвийчук добавил, что Сумы входят в буферную зону, которую создают ВС РФ для обеспечения безопасности приграничных российских регионов. В настоящее время ведется активная работа разведки по выявлению объектов ВСУ для последующего их уничтожения. Попытка киевского режима превратить Сумы в укрепрайон обречена на провал.