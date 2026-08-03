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В Иркутске продают двухэтажный особняк с китайским рестораном за 36 млн

В настоящее время помещение сдано в аренду.

Источник: Reuters

В Иркутске выставили на продажу двухэтажный особняк с китайским рестораном. Объявление появилось на портале недвижимости.

Объект расположен на улице 3 Июля, 15, в 130-м квартале. Стоимость лота указана 36 миллионов рублей. Площадь здания составляет 210 кв. метров, участка — 286 кв. метров. Есть все инженерные коммуникации.

Собственник уверяет, что здание подходит для различных видов деятельности: от офиса до хостела. В настоящее время помещение сдано в долгосрочную аренду и обеспечивает владельцу стабильный доход.