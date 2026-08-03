Маткапитал новосибирцев проиндексируют с 1 февраля 2027 года

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев пояснил, что это традиционная плановая индексация. Ее проведут автоматически, и семьям не нужно будет подавать заявления или обращаться в соцзащиту — сумма вырастет во всех действующих сертификатах. Прибавка затронет все средства на счете, включая неиспользованный остаток.