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Маткапитал новосибирцев проиндексируют с 1 февраля 2027 года

Это традиционная плановая индексация.

Источник: Комсомольская правда

С 1 февраля 2027 года материнский капитал в Новосибирской области проиндексируют, точный размер прибавки рассчитают исходя из инфляции за 2026 год. Об этом сообщает РИА Новости.

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев пояснил, что это традиционная плановая индексация. Ее проведут автоматически, и семьям не нужно будет подавать заявления или обращаться в соцзащиту — сумма вырастет во всех действующих сертификатах. Прибавка затронет все средства на счете, включая неиспользованный остаток.

Однако, если семья уже потратила часть денег, проиндексируют только оставшуюся сумму. Депутат посоветовал тем, кто планирует крупные покупки, например, первый взнос по ипотеке, заранее учитывать будущий перерасчет — он составит несколько десятков тысяч рублей.

Кроме того, Коломейцев напомнил, что во многих регионах действуют собственные выплаты на детей. Их индексация и размер зависят от конкретного субъекта, поэтому за разъяснениями лучше обращаться в местное отделение Социального фонда.

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