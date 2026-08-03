Господдержка помогает развивать сельское хозяйство в Хабаровском крае

Одним из наглядных примеров эффективности такого подхода являются супруги Светлана и Сергей Ли из района имени Лазо. В 2020 году они получили грант по проекту «Агростартап» и открыли свое хозяйство. Получив средства из бюджета, фермеры смогли установить четыре теплицы на участке площадью 20 соток. А еще через несколько лет фермеры выиграли семейный грант и построили уже полноценный тепличный комплекс площадью 55 соток, оснащенный разным оборудованием российского производства. И уже в этом году супруги-аграрии намерены собрать в своих теплицах свыше 72 тонн свежих овощей.