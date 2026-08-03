Более 300 участников СВО получили землю на Камчатке

Отдельная задача — работа с землями, зарезервированными под проекты территории опережающего развития. По словам Дмитрия Коростелева, муниципалитеты точечно разберутся с участками, у которых действительно есть инвестиционный потенциал, а там, где земля простаивает, будут выходить на федеральный уровень, чтобы изменить ее назначение и направить на нужды участников СВО.