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В Новосибирске наказали блогера, который привёл стаю голубей в метро

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес решение в отношении местного блогера Богдана Киселева, который устроил кормёжку голубей в подземке и отказался выполнять требования полицейских. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области, ему было назначено наказание в виде административного ареста.

Источник: Соцсети

Напомним, что инцидент произошёл 28 июля на выходе с третьей станции «Площадь им. Гарина-Михайловского». На следующий день, 29 июля, мужчину задержали. В отношении него составили административный протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику полиции), а также оформили задержание.

Из объяснений блогера следует, что он спускался в метрополитен и на входе увидел голубей, которых решил покормить. Подошедшей сотруднице полиции он пояснил, что едет на выставку голубей, после чего направился по своим делам.

В судебном заседании Киселев полностью признал свою вину и не оспаривал обстоятельства, изложенные в протоколе.

Судья постановил назначить наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки. Срок исчислялся с момента фактического задержания — с 20:45 29 июля 2026 года, поэтому на момент вынесения решения наказание уже считалось исполненным.