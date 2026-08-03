В Новосибирске наказали блогера, который привёл стаю голубей в метро

Напомним, что инцидент произошёл 28 июля на выходе с третьей станции «Площадь им. Гарина-Михайловского». На следующий день, 29 июля, мужчину задержали. В отношении него составили административный протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику полиции), а также оформили задержание.
Из объяснений блогера следует, что он спускался в метрополитен и на входе увидел голубей, которых решил покормить. Подошедшей сотруднице полиции он пояснил, что едет на выставку голубей, после чего направился по своим делам.
В судебном заседании Киселев полностью признал свою вину и не оспаривал обстоятельства, изложенные в протоколе.
Судья постановил назначить наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки. Срок исчислялся с момента фактического задержания — с 20:45 29 июля 2026 года, поэтому на момент вынесения решения наказание уже считалось исполненным.