Нанайцы, нивхи, ульчи и другие за одним столом в Хабаровске: фото

В хабаровском ресторане «Интурист» презентовали кулинарное наследие восьми коренных народов Севера в рамках фестиваля «Амта». Гости попробовали талу из сазана и самобытные рыбные деликатесы нанайцев, ульчей, нивхов, удэгейцев, эвенов, эвенков, орочей, негидальцев, увидели вышивку по рыбьей коже от мастерицы и послушали горловое пение под бубен и гармонь. Праздник продолжился на следующий день в Краевом дворце культуры профсоюзов.