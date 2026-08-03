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Нанайцы, нивхи, ульчи и другие за одним столом в Хабаровске: фото

В хабаровском ресторане «Интурист» презентовали кулинарное наследие восьми коренных народов Севера в рамках фестиваля «Амта». Гости попробовали талу из сазана и самобытные рыбные деликатесы нанайцев, ульчей, нивхов, удэгейцев, эвенов, эвенков, орочей, негидальцев, увидели вышивку по рыбьей коже от мастерицы и послушали горловое пение под бубен и гармонь.

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В хабаровском ресторане «Интурист» презентовали кулинарное наследие восьми коренных народов Севера в рамках фестиваля «Амта». Гости попробовали талу из сазана и самобытные рыбные деликатесы нанайцев, ульчей, нивхов, удэгейцев, эвенов, эвенков, орочей, негидальцев, увидели вышивку по рыбьей коже от мастерицы и послушали горловое пение под бубен и гармонь. Праздник продолжился на следующий день в Краевом дворце культуры профсоюзов.

Как прошла презентация национальной кухни коренных народов Севера смотрите в новом фоторепортаже от «МК в Хабаровске».