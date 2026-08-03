Ювелирный лифтинг: Эксперт раскрыла, какие украшения визуально подтягивают овал лица лучше макияжа

Второй вариант: кожа с золотистым или персиковым оттенком и зеленоватые вены. Тогда стоит обратить внимание на жёлтое или розовое золото. Украшения подчёркивают естественное сияние кожи и хорошо сочетаются с тёплыми оттенками камней — цитринами, янтарем, гранатом, дымчатым кварцем, а также с бриллиантами в оправе из жёлтого золота. Если определить подтон сложно и украшения из разных металлов смотрятся одинаково гармонично, можно смело экспериментировать. В этом случае одинаково удачно выглядят как серебро, так и золото. Более того, современная мода уже не запрещает сочетать разные металлы в одном образе. Например, можно носить серьги из белого золота и кольцо из жёлтого, если их объединяют схожий стиль или форма.