В МВД рассказали о сокращении количества подростковых преступлений

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними за 6 месяцев 2026 года, сократилось до 12 983, что на 6% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2025 года. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель МВД РФ.
Среди уголовно наказуемых, по данным издания, преобладают имущественные преступления. Всего за первое полугодие подростки совершили 8 235 подобных правонарушений, что на 4% больше показателя 2025 года за аналогичный период. Кроме того, 1 110 преступлений было совершено против жизни и здоровья, что на 1% больше, чем в первом полугодии 2025 года.
Отмечается, что в топ правонарушений входит также сфера незаконного оборота наркотиков. Так, их совершили на 66% меньше, чем за аналогичный период 2025 года — 991 раз. В МВД добавили, что до 2 632 выросло число преступлений, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационных технологий.
Всего, согласно статистике ведомства, в прошлом году на 5,5% больше по сравнению с 2024 годом выросло число подростков, совершивших уголовные правонарушения. В 2026 году их было 22 231, в 2024 году — 21 069.