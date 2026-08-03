В МВД рассказали о сокращении количества подростковых преступлений

Среди уголовно наказуемых, по данным издания, преобладают имущественные преступления. Всего за первое полугодие подростки совершили 8 235 подобных правонарушений, что на 4% больше показателя 2025 года за аналогичный период. Кроме того, 1 110 преступлений было совершено против жизни и здоровья, что на 1% больше, чем в первом полугодии 2025 года.