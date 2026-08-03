Количество желающих стать педагогами увеличилось почти вдвое в Хабаровском крае

Конкурс на бюджетные места в Амурский гуманитарно-педагогический университет вырос почти в два раза — заявления на поступление подали 3415 абитуриентов, что на 1600 больше, чем в прошлом году. "Сегодня Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет — одно из ведущих высших учебных заведений Хабаровского края. В последние годы ему принадлежит лидирующая роль в подготовке педагогических кадров для образовательных учреждений региона. Всего в этом году на педагогические специальности в вузах края предусмотрено 1519 бюджетных мест, в учреждениях СПО — 395. Педагогическое направление — в первой тройке самых востребованных у поступающих, — прокомментировал министр образования и науки края Алексей Мокрушин. Система формирования долгосрочного кадрового резерва в сфере образования края включает в себя профориентацию, наставничество, и меры поддержки педагогов.