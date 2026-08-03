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Четыре рейса задержаны в аэропорту Иркутска 3 августа

Самолеты прибывают и отправляются с опозданием.

Источник: Magnific

IrkutskMedia, 3 августа. Сегодня в аэропорту Иркутска с опозданием приземляются и отправляются четыре борта.

Задерживается прибытие бортов из Якутска и Сочи.

Позже из Иркутска вылетят самолёты в Южно-Сахалинск и в Москву (Домодедово).

Актуальную информацию о статусе рейсов рекомендуем уточнять у авиакомпаний или на официальных ресурсах аэропорта.

Ранее агентство сообщало о задержках рейсов в пятницу, 31 июля. В этот день с опозданием приземлились и позже вылетели 13 рейсов. Один перелет по направлению Иркутск — Усть-Илимск был отменен.