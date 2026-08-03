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ЕАО готовится к одному из самых сложных паводков последних лет

По предварительным оценкам, в июле и августе количество осадков в регионе может превысить норму примерно на 30%.

В Еврейской автономной области ожидается непростой летне-осенний паводок. Сочетание обильных дождей, раннего подъёма воды в малых реках и возможных сбросов с китайских водохранилищ может заметно усилить нагрузку на Амур, сообщили в ГУ МЧС России по ЕАО.

По предварительным оценкам, в июле и августе количество осадков в регионе может превысить норму примерно на 30%. При этом сильные ливни в бассейне Амура в последние годы начинаются раньше, поэтому уровень воды в притоках способен расти уже в начале сезона.

Дополнительный риск связан с ситуацией на китайской стороне бассейна Сунгари, где осадков ожидается до 50% выше нормы. Если местные водохранилища заполнятся, вынужденные сбросы могут сформировать новую волну, которая дойдёт до Среднего и Нижнего Амура.

Спасательные службы и областные власти уже готовятся к большой воде. Особое внимание уделяют расчистке русел и подмостовых пространств, проверке дренажных систем, дамб, шлюзов и других гидротехнических сооружений.

Жителям населённых пунктов в поймах Амура и его притоков советуют заранее собрать тревожные чемоданчики, проверить документы и лекарства, уточнить маршруты эвакуации, а также убрать урожай и перегнать скот с низких участков. Краткосрочные прогнозы будут публиковать по мере поступления новых данных.

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