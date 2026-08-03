Житель Хабаровского края до смерти избил жену, вернувшись с вахты

В посёлке Новый Ургал 33-летнего жителя Хабаровского края подозревают в избиении супруги, которая скончалась от полученных травм. Поводом стала ревность, сообщили в СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.
По версии следствия, в конце июля мужчина вернулся с вахты в квартиру, где жила его супруга. В течение нескольких дней семейная пара употребляла алкоголь. Во время очередного застолья фигурант заподозрил жену в измене, после чего сильно её избил. После этого мужчина отправился спать, а потерпевшая спустя непродолжительное время умерла на месте.
Против ревнивца возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть по неосторожности. По ходатайству следователя суд заключил подозреваемого под стражу.
Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят комплекс следственных и иных действий. Им предстоит восстановить все обстоятельства произошедшего и закрепить собранные доказательства. Расследованием занимается следственный отдел по городу Амурску.