Житель Хабаровского края до смерти избил жену, вернувшись с вахты

По версии следствия, в конце июля мужчина вернулся с вахты в квартиру, где жила его супруга. В течение нескольких дней семейная пара употребляла алкоголь. Во время очередного застолья фигурант заподозрил жену в измене, после чего сильно её избил. После этого мужчина отправился спать, а потерпевшая спустя непродолжительное время умерла на месте.