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Политик Мема: Санкции против РФ серьёзно повлияли на экономику Финляндии

Санкции против России серьёзно отразились на экономике Финляндии, заявил член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в эфире своего YouTube-канала.

Источник: Life.ru

По его словам, после прекращения торговых связей между странами Финляндия столкнулась с ростом безработицы и экономическими трудностями.

«Торговля между Россией и Финляндией полностью отсутствует. И в результате этих санкций уровень безработицы в Финляндии достиг самых высоких показателей за всю историю. Страна вошла в число государств еврозоны с наибольшим числом безработных. Это прямой результат применения санкций против Москвы, желания закрыть торговлю и разорвать связи между Финляндией и Россией», — сказал политик.

Мема отметил, что сильнее всего последствия почувствовали приграничные районы. По его словам, там закрываются магазины и снижается поток туристов.

Мема добавил, что санкции против России негативно отразились на европейской экономике. По его словам, зависимость ЕС от других стран в вопросах поставок энергоресурсов привела к росту стоимости жизни, товаров и услуг, а последствия этой политики в итоге ощущают обычные потребители.

После начала конфликта на Украине страны Запада расширили санкционное давление на Россию. Ограничения затронули торговлю, энергетику и другие сферы экономики.

Ранее бывший депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен заявил, что часть финской политической элиты, по его мнению, заинтересована в сохранении напряжённости с Россией. Он считает, что вступление страны в ЕС и НАТО якобы прошло с нарушениями, а возможный конфликт с Москвой мог бы позволить властям избежать ответственности за прежние решения и внутренние проблемы.

Все самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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