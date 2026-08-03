Россияне вновь столкнулись с влиянием магнитных бурь: они начались впервые в августе

В последний раз магнитные бури наблюдались довольно давно, если отследить их динамику за полгода. Явление фиксировали около двух недель назад. Как объясняет KP.RU, именно сильные магнитные поля Солнца дают начало взрывам на нем. Плазма попадает на Землю и искажает магнитное поле планеты. Так возникают магнитные бури. Очередные вспышки ожидаются уже сегодня, 3 августа. Прошлая буря закончилась к полуночи. Она была не сильно продолжительной. Следующие магнитные бури тоже не будут оказывать сильного эффекта на Землю. Как ожидается, 3 августа пройдет несколько небольших бурь. Они могут наблюдаться в утренние часы. По версии ученых, волнения полностью завершатся к полудню.