Россияне вновь столкнулись с влиянием магнитных бурь: они начались впервые в августе

Магнитные бури вновь опустились на Землю. Выброс плазмы достиг планеты 2 августа. Первая за август магнитная буря продлилась несколько часов. Такими данными поделились в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Известно, что магнитная буря начала оказывать влияние на жителей планеты вечером 2 августа. Это уже шестое такое явление с начала лета. Бури периодически охватывают планету.
«Выброс плазмы пришел к Земле еще несколько часов назад (примерно в 14:30 по московскому времени), но до уровня геомагнитного шторма индексы доросли только сейчас», — сказано в материале ИКИ РАН от 2 августа.
Уровень магнитной бури оценивается в диапазоне между G1 (слабым) и G2 (обычным). Явление уже завершило свое действие.
В последний раз магнитные бури наблюдались довольно давно, если отследить их динамику за полгода. Явление фиксировали около двух недель назад. Как объясняет KP.RU, именно сильные магнитные поля Солнца дают начало взрывам на нем. Плазма попадает на Землю и искажает магнитное поле планеты. Так возникают магнитные бури. Очередные вспышки ожидаются уже сегодня, 3 августа. Прошлая буря закончилась к полуночи. Она была не сильно продолжительной. Следующие магнитные бури тоже не будут оказывать сильного эффекта на Землю. Как ожидается, 3 августа пройдет несколько небольших бурь. Они могут наблюдаться в утренние часы. По версии ученых, волнения полностью завершатся к полудню.
Начало прошедшей на Земле магнитной бури ожидалось во второй половине ночи на воскресенье. Однако оно неожиданно сместилось на вечерние часы. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил небольшие корректировки. Синоптик прогнозировал, что магнитная буря начнется ночью 2 августа и продлится от шести до девяти часов. Однако прогноз был скорректирован на более позднее время. По словам Михаила Леуса, изменение связано с обновлением расчетов специалистов. Геомагнитные возмущения повлияли на состояние метеозависимых людей и работу некоторых технических систем. Однако это воздействие длилось совсем недолго, менее трех часов.