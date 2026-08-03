Заплыв на сапборде в дагестанском водохранилище стал для омича смертельным

«Трагедия произошла в селе Сегелер. По словам свидетелей, 34-летний мужчина катался на сапборде в нетрезвом виде, упал в воду и не смог выплыть», — заявлено в официальной публикации.
В региональном МЧС отмечается, что поиски тела омича осложнены рядом условий в районе поиска, среди которых сильное заиление дна, практически нулевая видимость под водой и значительная глубина — до 8 метров. Обозначено, что к поискам привлечены не только пятеро спасателей — отыскать останки погибшего вызвались порядка 10 местных жителей, также привлечены водолазы. По официальным данным, в поисковую операцию вовлечено несколько плавательных средств, включая моторную лодку, применяется специальное оборудование — багры и «кошки».
Стоит напомнить, что в конце мая 2026 года на Иртыше в границах Омской области развернулась трагедия, по официальной версии погибла пара, увлекавшаяся катанием на сапбордах. Тело погибшей обнаружили в районе поселка Николаевка 30 мая, тогда как останки утонувшего мужчины — лишь 1 июня. Заявлялось о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».