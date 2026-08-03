Заплыв на сапборде в дагестанском водохранилище стал для омича смертельным

В региональном МЧС отмечается, что поиски тела омича осложнены рядом условий в районе поиска, среди которых сильное заиление дна, практически нулевая видимость под водой и значительная глубина — до 8 метров. Обозначено, что к поискам привлечены не только пятеро спасателей — отыскать останки погибшего вызвались порядка 10 местных жителей, также привлечены водолазы. По официальным данным, в поисковую операцию вовлечено несколько плавательных средств, включая моторную лодку, применяется специальное оборудование — багры и «кошки».