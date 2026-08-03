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Заплыв на сапборде в дагестанском водохранилище стал для омича смертельным

Тело утонувшего в Дагестане омича не могут обнаружить на протяжении нескольких дней.

Источник: Reuters

В минувшее воскресенье, 2 августа 2026 года, в органах МЧС Республики Дагестан отчитались о безуспешных к тому моменту поисках 34-летнего омича, предположительно утонувшего в местном водохранилище тремя днями ранее.

«Трагедия произошла в селе Сегелер. По словам свидетелей, 34-летний мужчина катался на сапборде в нетрезвом виде, упал в воду и не смог выплыть», — заявлено в официальной публикации.

В региональном МЧС отмечается, что поиски тела омича осложнены рядом условий в районе поиска, среди которых сильное заиление дна, практически нулевая видимость под водой и значительная глубина — до 8 метров. Обозначено, что к поискам привлечены не только пятеро спасателей — отыскать останки погибшего вызвались порядка 10 местных жителей, также привлечены водолазы. По официальным данным, в поисковую операцию вовлечено несколько плавательных средств, включая моторную лодку, применяется специальное оборудование — багры и «кошки».

Стоит напомнить, что в конце мая 2026 года на Иртыше в границах Омской области развернулась трагедия, по официальной версии погибла пара, увлекавшаяся катанием на сапбордах. Тело погибшей обнаружили в районе поселка Николаевка 30 мая, тогда как останки утонувшего мужчины — лишь 1 июня. Заявлялось о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».

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