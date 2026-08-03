Ваня Дмитриенко вошёл в Книгу рекордов России после концерта в «Лужниках»

Ранее Дмитриенко разыскал юную поклонницу после одного из своих концертов. Девочка подпевала исполнителю и плакала во время каждой песни. Её реакция растрогала артиста, поэтому он решил устроить ей сюрприз. Команда певца пригласила поклонницу в студию под предлогом обычного интервью. Во время записи Дмитриенко появился в помещении с букетом и подарком, а затем лично поблагодарил девочку за поддержку.