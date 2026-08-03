В Хабаровске презентовали кулинарное наследие коренных народов: видео

Хабаровский край — регион, богатый на культурные традиции. Здесь проживают нанайцы, негидальцы, нивхи, орочи, удэгейцы, ульчи, эвенки и эвены. Они до сих пор чтут обычаи предков, охотников-рыболовов, и готовят самобытные кулинарные шедевры из продуктов, выращенных и добытых у берегов Амура и Охотского моря.
С самими самобытными и удивительными рецептами, а также выступлениями они поделились в эти выходные, в хабаровском ресторане «Интурист». Мероприятие провели как презентацию национальной кухни коренных народов Севера в рамках фестиваля «Амты».
Увидеть один из номеров шоу-программы вы сможете с новым видео от «МК в Хабаровске».