В Хабаровске рецидивист за месяц пять раз обворовал магазин электроники на 65 тысяч рублей

В Хабаровске полицейские задержали подозреваемого в серии краж из магазинов. В полицию обратились представители сети по продаже бытовой электроники. Анализ записей с камер видеонаблюдения в торговом центре на улице Карла Маркса показал, что один и тот же мужчина в течение июля пять раз приходил в магазин под видом покупателя и уносил товары. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.