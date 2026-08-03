Новую котельную получит посёлок Тулучи в Ванинском районе

Подготовка к отопительному сезону продолжается в Ванинском районе. В посёлок Тулучи потупило новое оборудование — автоматическая блочно-модульная котельная, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Новая котельная мощностью 3.0 Гкал заменит устаревшее аварийное оборудование, которое не обновляли долгие годы. Модернизация систем отопления позволит повысить эффективность их работы. Новую котельную планируют смонтировать и установить в течение двух недель.
Напомним: на прошлой неделе аналогичное оборудование поступило в поселок Тумнин Ванинского района. В муниципалитете также идет активная замена теплотрасс, в районном центре, поселках Тулучи и Тумнин летом заменят более шести километров аварийных труб.