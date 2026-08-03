Тигрица с детенышем вышли к железной дороге и напугали работника в Хасанском районе

«Встреча произошла вдали от населённых пунктов, в естественной среде обитания диких животных. В районе также обнаружены следы копытных животных, в том числе кабана. По всей вероятности, тигрица защищала тигрёнка, после чего вместе с ним покинула место встречи», — говорится в сообщении.