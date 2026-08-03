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Тигрица с детенышем вышли к железной дороге и напугали работника в Хасанском районе

Специалисты считают, что хищница защищала детеныша, после чего увела его в лес.

Источник: PrimaMedia.ru

Сотрудник железнодорожной организации встретил амурского тигра во время обхода путей в районе железнодорожной станции Провалово в Хасанском округе. Прибывшие на место инспекторы охотнадзора установили, что рядом находились тигрица с детенышем, а встреча произошла в естественной среде обитания диких животных, сообщила пресс-служба Минприроды Приморья.

«Встреча произошла вдали от населённых пунктов, в естественной среде обитания диких животных. В районе также обнаружены следы копытных животных, в том числе кабана. По всей вероятности, тигрица защищала тигрёнка, после чего вместе с ним покинула место встречи», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 31 июля. По данным специалистов, сотрудник железнодорожной организации проводил обход путей с нарушением требований техники безопасности — находился на маршруте один и без фальшфейера.

Во время встречи хищник демонстрировал отпугивающее поведение, однако нападения не произошло. Расстояние между человеком и животным составляло около 50 метров, физического контакта удалось избежать.

После сообщения о происшествии на место выехали специалисты охотнадзора Приморского края. Самих животных они не обнаружили, однако по следам установили, что в районе находились тигрица с тигренком. Следы обоих животных уходили в лесной массив.

Напомним, что недавно на пресс-конференции (16+), приуроченной к Международному дню тигра, которая прошла во Владивостоке, сообщили численность южной части популяции амурского тигра.