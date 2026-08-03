Экстремальный паводок продолжает терзать Приморье

По информации краевого министерства транспорта, к утру 3 августа сохраняются переливы на 22-м километре автодороги Борисовка — Кугуки — Линевичи — Утесное в Уссурийском городском округе. Их глубина — до 30 сантиметров, что создаёт затруднения для легковых автомобилей. Объезд осуществляется через Борисовку.
В Хасанском округе до сих пор подтоплен проезд к селу Гвоздево, альтернативная дорога для легковушек — через Посьет. В Черниговском округе, наоборот, проезд доступен только для легкового транспорта на 101-м километре дороги Штыково — Ивановка — Реттиховка.
Несколько проездов заблокированы полностью из-за состояния мостовых переправ. На 108-м километре дороги Осиновка — Рудная Пристань подмыло опору моста, объезжать приходится через Арсеньев. Зато на 49-м километре этой дороги в районе Орловки (Анучинский округ) проезд удалось восстановить для всех видов транспорта.
На подъезде к селу Новороссия Шкотовского округа мост смыло паводком. По словам очевидцев, на мосту в момент обрушения находился автомобиль Toyota Prius, он свалился в реку. Находившуюся в салоне девушку удалось спасти. Объезжать место разрушенной переправы водителям предлагают через село Центральное.
Ещё один участок дороги, недоступный для всех видов транспорта — проезд к Абражеевке Черниговского округа, на дороге по-прежнему фиксируются глубокие, до одного метра, переливы, объезд осуществляется через дорогу Штыково — Ивановка — Реттиховка — Абражеевка.
Ситуация остаётся на контроле ГУ МЧС по Приморскому краю. Помимо нарушения транспортного сообщения в семи муниципалитетах, последствия дождей и паводка — нарушение электроснабжения в Анучинском округе, затопление 16 жилых домов в Спасске-Дальнем и 182 приусадебных участков в четырёх муниципалитетах.
На реке Спасовке подъём воды достигает четырёх метров, достигнут уровень опасного явления; на остальных реках — до 2,2 метра. За прошедшие сутки наиболее интенсивные подъёмы уровня воды отмечались в бассейнах рек Уссури и озера Ханка.
Кроме Спасовки, из берегов выходят реки: Уссури в верхнем течении, Извилинка, Павловка, Арсеньевка в нижнем течении, Муравейка, Тихая, Крыловка, Кулешовка, Спасовка, Одарка, Илистая в нижнем течении, Абрамовка, Мельгуновка, Комиссаровка в среднем течении, Артемовка, Раздольная в среднем течении.
Отметок неблагоприятного явления достиг уровень воды в Кулешовке и Одарке на территории Спасского района, неблагоприятное развитие паводковой ситуации в ближайшие сутки ожидается в Чугуевском округе. 3 и 4 августа неблагоприятные гидрологические явления ожидаются в Кировском районе при прохождении паводковой волны в среднем течении Уссури.
Ожидается, что до отметок неблагоприятного явления поднимется вода в реках Павловка, Извилинка, Артемовка, Раздольная в среднем течении, Илистая в нижнем течении. За устранением последствий обильных дождей, прошедших в Приморье 30 — 31 июля 2026 года, следит и прокуратура.
Прокуроры Спасска-Дальнего и Яковлевского района посетили пункты временного размещения, где провели личный приём граждан. Отдельное внимание уделено работе комиссий по обследованию подтопленных территорий, оценке ущерба, причинённого жилым помещениям и придомовым участкам.