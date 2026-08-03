Новости Омской области 3 августа: БПЛА, сбитые беспилотники, пожар

Угроза повлияла на работу транспортной инфраструктуры. В Омском аэропорту временно ограничили приём и выпуск воздушных судов ради безопасности полётов. Из‑за этого два рейса направили на запасной аэродром в Новосибирске: FV6473 («Россия», Санкт‑Петербург — Омск) и SU1688 («Аэрофлот», Москва — Омск). В аэропорту советуют пассажирам следить за статусом рейсов на электронных табло и на официальном сайте — о возвращении к штатному режиму сообщат дополнительно.