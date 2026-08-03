Новости Омской области 3 августа: БПЛА, сбитые беспилотники, пожар

Понедельник, 3 августа. В Омске уже в пятый раз объявили беспилотную опасность. Сообщание об этом получили омичи 2 августа в 15:30. Позже об этом сообщил губернатор Омской области. Также в Омске из-за угрозы БПЛА закрыли аэропорт.
Кроме того, из-за сбитых беспилотников в поле под Омском разгорелся пожар, к счастью, пострадавших нет. сообщил губернатор. Из-за угрозы атаки БПЛА в Омске также отменили концерты, которые должны были состояться в центре города у Соборной площади.
Что случилось в Омске и в Омской области 3 августа — в материале omsk.aif.ru.
БПЛА в Омске 3 августа: что известно, последние новости.
В Омской области 2 августа дважды вводили режим беспилотной опасности. Первый сигнал от РСЧС поступил в 15:30 — в центре Омска сработали системы оповещения. Этот случай стал уже пятым за последние месяцы. Вечером режим опасности ввели повторно: по данным Минобороны РФ, силы ПВО отражали атаку беспилотников на территорию региона.
Из‑за падения обломков сбитого БПЛА в окрестностях Омска загорелось поле. На месте работают пожарные расчёты, ситуация под контролем, пострадавших нет.
Угроза повлияла на работу транспортной инфраструктуры. В Омском аэропорту временно ограничили приём и выпуск воздушных судов ради безопасности полётов. Из‑за этого два рейса направили на запасной аэродром в Новосибирске: FV6473 («Россия», Санкт‑Петербург — Омск) и SU1688 («Аэрофлот», Москва — Омск). В аэропорту советуют пассажирам следить за статусом рейсов на электронных табло и на официальном сайте — о возвращении к штатному режиму сообщат дополнительно.
Под угрозой оказался и праздник: из‑за обстановки отменили концерт на Соборной площади, который планировали в рамках празднования Дня города и Дня Омской области. В программе должны были выступить Mart Gu и Виктория Дайнеко. О возможном переносе мероприятия пока не говорят.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко пояснил, что в нынешних условиях главный приоритет — безопасность жителей и гостей города, поэтому от массового мероприятия решили отказаться.
Отменена беспилотная опасность была в 21:41. Угроза действовала более пяти часов — с 15:30.
День ВДВ в Омске: обращения властей.
Накануне в Омске отмечали День ВДВ. Мэр Омска Сергей Шелест поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно‑десантных войск с профессиональным праздником. В своём обращении градоначальник отметил, что история ВДВ — это история настоящей храбрости: от первых парашютных десантов до сегодняшних операций.
«Вы — элита Вооружённых сил, и это звание вы подтверждаете не громкими словами, а реальными делами», — подчеркнул Сергей Шелест. Он также отдельно поблагодарил участников специальной военной операции.
При этом мэр обратился к десантникам с просьбой воздержаться от купания в городских фонтанах.
«Уважаемые десантники, дорогие друзья, напоминаю, что мы с вами не купаемся в омских фонтанах. Давайте закрепим эту традицию ещё одним Днём ВДВ без происшествий», — сказал он.
В завершение градоначальник пожелал военным здоровья, успехов на службе и мирного неба над головой.
День города: сколько омичей посетили День города, отменённые мероприятия.
Торжественное мероприятие, приуроченное к Дню Омской области и 310‑летию Омска, состоялось 1 августа на Соборной площади. По словам губернатора Виталия Хоценко, праздник посетили порядка 75 тысяч жителей и гостей региона.
Глава области отметил, что нынешний год — особый для города: Омск носит статус Культурной столицы России и активно проводит театральные и музыкальные фестивали. Мэр Омска Сергей Шелест поздравил горожан с юбилеем областного центра и подчеркнул, что город продолжает активно развиваться.
В рамках праздника чествовали победителей Сибирского международного марафона, а также спортсменов‑колясочников — их достижения стали важной частью торжественной программы.
Атмосферу вечера поддержали выступления Андрея Державина, группы «Сталкер» и певицы Ольги Серябкиной — артисты подарили зрителям яркие эмоции и надолго запомнились публике.