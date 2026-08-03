Проезд транспорта по улице Суворова в Хабаровске полностью закрыли

Запрет на движение всех видов транспорта введен на участке улицы Суворова от школы № 29 до улицы Павла Морозова в связи с реконструкцией перекрестка улиц Павла Морозова и Суворова. Этот запрет будет действовать с 1 по 15 августа. По этой причине временно изменится схема движения автобусов, работающих на маршрутах № 71−1 и № 71−2. Теперь они будут попадать с улицы Павла Морозова в Южный микрорайон и выезжать из него обратно через улицу Репина, а не через улицу Суворова, как раньше.