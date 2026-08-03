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Прокуратура заинтересовалась содержанием медведицы Нюры в придорожном кафе ЕАО

В селе Раздольное Биробиджанского района природоохранная прокуратура проверила условия содержания бурой медведицы, которая много лет живет при кафе. Животное осмотрели специалисты: видимых нарушений в условиях содержания не нашли — вольер просторный, есть крыша, укрытие, места для кормления и купания, медведица выглядит здоровой. Однако документы оказались не в порядке: договор на ветеринарное обслуживание не оформлен. В.

В селе Раздольное Биробиджанского района природоохранная прокуратура проверила условия содержания бурой медведицы, которая много лет живет при кафе. Животное осмотрели специалисты: видимых нарушений в условиях содержания не нашли — вольер просторный, есть крыша, укрытие, места для кормления и купания, медведица выглядит здоровой. Однако документы оказались не в порядке: договор на ветеринарное обслуживание не оформлен. В отношении владельца возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение требований к содержанию животных.