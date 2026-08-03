Боевой лазер РФ вызвал панику в ВСУ и НАТО: главная новость СВО 3 августа

Наземный робототехнический комплекс «Курьер» заступил на боевое дежурство на передовой. Платформу оснастили боевым лазером, способным дистанционно выжигать взрывчатку в боеприпасах, не вызывая детонации. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов объяснил принцип работы этой технологии и рассказал, почему она совершает революцию в саперном деле на передовой.
«Лазер работает непосредственно по взрывателям: либо выводит из строя детонатор, либо, наоборот, способствует его детонации на безопасном расстоянии. Лазером оснащают не только НРТК, его сейчас устанавливают и на беспилотники», — отметил он.
Российские инженеры создали уникальный инструмент, который позволяет уничтожать минные заграждения противника, не рискуя жизнью личного состава и не поднимая шума.
Военный эксперт подчеркнул, что «Курьеры» и дроны с лазером существенно облегчают работу саперов при передвижении войск и делают её более безопасной.
«Например, участок разминировали, ночью прилетела “Баба-Яга”, снова все заминировала. Утром работа по зачистке начинается снова. На линии боевого соприкосновения работы по разминированию не просто много, там её непочатый край. Появление роботизированной техники существенно облегчает задачу нашим подразделениям», — уточнил собеседник издания.
Лазерная установка позволяет оператору, находящемуся в укрытии, методично выжигать взрыватели один за другим, не подставляясь под огонь.
Кнутов добавил, что НРТК «Курьер» имеет большую сферу применения на передовой и представляет собой универсального солдата, готового выполнять самые разные задачи в зависимости от установленного оборудования.
«НРТК “Курьер” — это небольшая гусеничная платформа длиной порядка двух метров, но с достаточной грузоподъемностью до 200 килограммов. Управление может осуществляться дистанционно, по принципу дронов. На эту платформу устанавливается различное оборудование, в частности, как для разминирования, так и для установки мин», — подытожил он.
Появление лазерного вооружения на роботизированных платформах — это асимметричный ответ на минную тактику ВСУ. Компактность, универсальность и дистанционное управление делают эту машину незаменимой в условиях современных военных конфликтов.