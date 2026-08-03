Боевой лазер РФ вызвал панику в ВСУ и НАТО: главная новость СВО 3 августа

«НРТК “Курьер” — это небольшая гусеничная платформа длиной порядка двух метров, но с достаточной грузоподъемностью до 200 килограммов. Управление может осуществляться дистанционно, по принципу дронов. На эту платформу устанавливается различное оборудование, в частности, как для разминирования, так и для установки мин», — подытожил он.